Туреччина завалила Україну своїми помідорами (фото)

Ціна турецьких томатів в українських супермаркетах доходить до 250 грн за кілограм

В українських супермаркетах цими вихідними наявний щедрий вибір турецьких томатів. Ціна на них коливається в межах 91,90-249 грн/кг. Про це повідомляє «Главком».

Так, томат коктейльний можна придбати в супермаркетах за ціною 159 грн на кілограм, помідори на гілці – 129 грн/кг, жовті томати – 249 грн/кг, рожеві томати – 149 грн/кг. Найдешевшу ціну (з урахуванням знижки) нині пропонує супермаркет «Ашан» – 91,90 грн/кг.

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Ціни на томати в українських супермаркетах коливаються в межах 91,90-249 грн/кг фото: glavcom.ua

Водночас кілограм турецьких огірків обійдеться у 108, 90 грн/кг.

Аналітики EastFruit зазначають, що зараз середня ціна на імпортні томати в Україні на 20% нижча, ніж у першій половині квітня 2023 року.

«Збільшення пропозиції імпортної продукції провокує знижувальний тренд у сегменті тепличних томатів, тоді як темпи збуту істотно сповільнилися», – йдеться у повідомленні.

Більшість операторів ринку прогнозують, що знижувальний ціновий тренд у цьому сегменті переважатиме на ринку і наступного тижня.

Нагадаємо, що в Україні впала ціна на картоплю, оскільки на цей продукт зараз досить стриманий попит.

До слова, на початку квітня в Україні знизилася ціна на курячі яйця. Експерти пов’язують це зі зменшенням споживання продукту українцями та збільшенням пропозицій від приватних домогосподарств.

Крім того, наприкінці березня різко здешевшала морква. Експерти пов’язують це зі збільшенням пропозиції цього овоча з місцевих господарств, що знизило споживчий попит і негативно позначилося на темпах реалізації продукту.