Яйця різко здешевшали: яка ціна наразі

Наразі у супермаркетах України десяток яєць можна придбати за 26, 90 гривень

Кілька тижнів тому десяток яєць коштував на 10 гривень більше, аніж наразі

Цього тижня в Україні знизилася ціна на курячі яйця. Експерти пов’язують це зі зменшенням споживання продукту українцями та збільшенням пропозицій від приватних домогосподарств.

Зазвичай перед Великоднем яйця дорожчають, але цього спостерігається виняток. Наразі у супермаркетах України десяток яєць можна придбати за 26, 90 гривень, а кілька тижнів тому коштував на 10 гривень більше.

За даними Союзу птахівників, внутрішнє споживання значно впало – приблизно на мільярд яєць на рік.

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що найближчим часом ціни на яйця не підіймуться.

«Швидше за все, і до православного Великодня у травні продавці не зможуть підняти ціни на яйця, тим більше, що зараз сезонно починає зростати пропозиція від приватних домогосподарств», – сказав експерт.

Нагадаємо, що станом на 27 березня морква з місцевих господарств продавалася по 6-10 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж минулого тижня.

Виробники пов'язують тенденцію на падіння ціни в цьому сегменті зі збільшенням пропозиції моркви на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги.

Раніше в Україні піднялася вартість білокачанної капусти.