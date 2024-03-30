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Морква різко здешевшала: яка нині ціна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Морква різко здешевшала: яка нині ціна
Станом на 27 березня морква з місцевих господарств продавалася по 6-10 грн/кг
фото: Pixabay

Цього тижня морква з місцевих господарств впала в ціні на 15%, порівняно з минулим тижнем

Цього тижня в Україні вчергове знизилася ціна на моркву. Експерти пов’язують це зі збільшенням пропозиції цього овоча з місцевих господарств, що знизило споживчий попит і негативно позначилося на темпах реалізації продукту. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 27 березня морква з місцевих господарств продавалася по 6-10 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж минулого тижня.

Виробники пов'язуються тенденцію на падіння ціни в цьому сегменті зі збільшенням пропозиції моркви на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги.

«Водночас досить високою залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни на якісну продукцію», – кажуть аналітики.

Нині в Україні ціна на моркву в середньому на 75% нижче, ніж наприкінці березня минулого року. Якщо найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, виробники будуть готові й надалі знижувати ціни на цей овоч, щоб збільшити темпи збуту.

Нагадаємо, що з початку минулого тижня на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію. 

Раніше в Україні піднялася вартість білокачанної капусти.

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Теги: продукти ціни харчування

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