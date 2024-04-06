Ціна на імпортні томати знову зросла: аналітики оцінили тенденцію

Зараз середня ціна на тепличні томати в Україні на 50% вища, ніж за аналогічний період минулого року

Вартість імпортних помідорів від початку тижня зросла в середньому на 11%

Цього тижня в Україні знову зросла ціна на імпортні помідори. Передусім – через недостатню пропозицію томатів на ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

На думку експертів, зростанню цін на томати також сприяє безпосереднє подорожчання цих овочів у самій Туреччині через активізацію поставок до країн ЄС.

На українському ринку ціни на імпортні помідори з початку поточного тижня зросли в середньому на 11%, і зараз ця продукція оптом пропонується до продажу по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).

Головні гравці ринку пояснили, що така тенденція зумовлена ​​підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить низької пропозиції імпортного томату.

Нині на українському ринку домінує турецька продукція, оскільки місцеві тепличні комбінати ще не розпочали сезон збору цих овочів, стверджують аналітики.

Вони звернули увагу, що зараз середня ціна на тепличні томати в Україні на 50% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Продавці не виключають, що у другій половині квітня зростання цін у цьому сегменті припиниться. Вони припускають, що тоді більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок із новим обігом томатів.

Нагадаємо, що ще з середини березня на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію.

Раніше повідомлялося про зростання вартості білокачанної капусти, ціни піднялися на 26%.

До слова, цибуля підскочить у ціні. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм.