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Подешевшав один із овочів борщового набору

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Подешевшав один із овочів борщового набору
Станом на 11 квітня оптова ціна на картоплю в Україні становила до 14-18 грн/кг
фото: Pixabay

Українські фермери допускають можливість подальшого зниження цін на картоплю

В Україні впала ціна на картоплю, оскільки на цей продукт зараз досить стриманий попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 11 квітня оптова ціна на картоплю в Україні становила до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Гравці ринку зазначили, що пропозиція картоплі поточного тижня залишалася доволі об’ємною, водночас попит на продукцію продовжував падати.

Ба більше, багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель.

За даними аналітиків, зараз картопля в Україні коштує в середньому втричі дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року. Українські фермери допускають можливість подальшого зниження цін на картоплю з огляду на досить великі обсяги цієї продукції на ринку.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні знову зросла ціна на імпортні помідори. Передусім – через недостатню пропозицію томатів на ринку. Продавці не виключають, що у другій половині квітня зростання цін у цьому сегменті припиниться. 

До слова, на початку квітня в Україні знизилася ціна на курячі яйця. Експерти пов’язують це зі зменшенням споживання продукту українцями та збільшенням пропозицій від приватних домогосподарств.

Крім того, наприкінці березня різко здешевшала морква. Експерти пов’язують це зі збільшенням пропозиції цього овоча з місцевих господарств, що знизило споживчий попит і негативно позначилося на темпах реалізації продукту. 

Теги: продукти ціни харчування овочі

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