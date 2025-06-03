Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну – Метінвест

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну – Метінвест

У Метінвесті закликали НБУ пом’якшити валютні обмеження: через них Україна лишається без інвестицій

Головною причиною падіння іноземних інвестицій в Україну є, безсумнівно, повномасштабна війна. Але існують і інші бар’єри, які перешкоджають інвестуванню: серед них найважливішим є валютні обмеження, встановлені Нацбанком. Про це розповів голова офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз на форумі про фінанси та інвестиції Forbes Money, що пройшов у Києві.

За його словами, у 2024 році до країни надійшло $3,3 млрд прямих іноземних інвестицій, з яких $2,8 млрд – це реінвестиції, і лише $500–600 млн «чистих» інвестицій. Для порівняння: у 2021 році цей показник становив $7,8 млрд.

«До війни великі компанії залучали кредити на сотні мільйонів чи навіть мільярди доларів. Зараз мова йде про пошук фінансування на рівні 5–10 млн євро. Обсяги залучення капіталу скоротилися в десятки разів. Українська економіка стикається з критичним дефіцитом інвестицій, без яких її стійкість під загрозою. А без стабільної економіки країна не зможе виграти війни. Це питання існування держави», – підкреслив Водовіз.

За словами голови офісу СЕО Метінвесту, один із головних чинників, що стримує залучення інвестицій в Україну, – це обмеження Нацбанку щодо виплат дивідендів та валютних операцій.

«Ми стикаємось із цим під час переговорів із міжнародними кредиторами. Наприклад, ми плануємо побудувати сонячну електростанцію потужністю 50 МВт на наших підприємствах і знайшли інституцію, готову надати фінансування. Проте на етапі обговорення фінансової моделі постає питання: «Ваш ліміт – 1 млн євро на місяць. Як ви збираєтеся повертати 50 мільйонів інвестицій?». За таких умов повернення коштів стає нереальним», – пояснив він.

Олександр Водовіз зазначив, що Нацбанк зберігає це обмеження попри валютні резерви на рівні $46–48 млрд. І якщо для малого та середнього бізнесу ліміту в 1 млн євро на місяць може виглядати прийнятним, то для великого бізнесу з кредитним портфелем у $2,5 млрд це обмеження надто жорстке. Тому держава має вести збалансовану фіскальну політику, щоб підтримати бізнес і залучити інвестиції.

«Ми спостерігаємо, як великий бізнес скорочується: закриваються заводи та підприємства – це відчувають усі. Так, важливо наповнювати бюджет, але не менш важливо – не перегнути палицю, щоб всі ті, хто в кінці року мають сплачувати податки, дожили до цього часу», – резюмував голова офісу СЕО Метінвесту.

Присутній на форумі голова Податкового комітету ВР Данило Гетманцев у свою чергу заявив, що валютні обмеження, встановлені Нацбанком, дійсно потрібно наблизити до потреб бізнесу. Він уточнив, що його комітет також закликає до регулятора до пом’якшення.

Раніше виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Ганна Дерев’янко заявила, що валютні обмеження негативно впливають на сприйняття України іноземними інвесторами, а це, у свою чергу, працює проти нашого інвестиційного іміджу.

Теги: економіка податки інвестиції бюджет війна бізнес фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
Легендарний хокеїст відреагував на участь дворазового володаря Кубка Стенлі у вшануванні окупантів
Сьогодні, 11:31
Чи чекати нових санкцій від Трампа?
Чи введе Трамп нові санкції проти Путіна?
30 травня, 11:40
Певні посилки для Європи можуть стати дорожчими
По 2 євро за кожну посилку: Єврокомісія пропонує ввести новий податок для Азії
21 травня, 21:41
Путін, як і раніше, не готовий йти на поступки
«Путін втягує Трампа у халепу». Світова преса про телефонні ігри з агресором Тема тижня
20 травня, 17:20
Проєкт ремонту дитсадка №180 у Кривому Розі
Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»
17 травня, 18:28
Із початком повномасштабного вторгнення РФ Михайло Головатий став на захист держави від загарбників
Мав винятковий хист до малювання, мріяв про власну сім’ю. Згадаймо Михайла Головатого
17 травня, 09:00
Іноземці стали частиною армії РФ
Інтернаціональний легіон Путіна. Громадяни яких країн підняли зброю проти України (список) Війна і право
13 травня, 14:45
«Безсмертні полки» ходили і Києвом – «скрєпа» виявилася ефективною та живучою. Так тривало до початку повномасштабного вторгнення. На знімку – 9 травня 1917 року
Український історик визнав «заслугу» Путіна перед українським народом
10 травня, 15:04
Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
Масований удар по столиці. Рятувальна операція у Шевченківському районі (фоторепортаж)
7 травня, 06:12

Бізнес

Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну – Метінвест
Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну – Метінвест
Ринок нерухомості після війни: яких цін очікувати на новобуди
Ринок нерухомості після війни: яких цін очікувати на новобуди
«Нова пошта» ввела обмеження на відправлення посилок? Роз'яснення компанії
«Нова пошта» ввела обмеження на відправлення посилок? Роз'яснення компанії
Топ-15 виробників морозива в Україні: хто заробив найбільше у 2024 році
Топ-15 виробників морозива в Україні: хто заробив найбільше у 2024 році
Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова
Відсутність відтермінування CBAM може коштувати Україні 4,8% ВВП – Центр Разумкова
Мінагрополітики повідомило, скільки українських підприємств вирощують коноплі
Мінагрополітики повідомило, скільки українських підприємств вирощують коноплі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
57K
Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства
27K
Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN
25K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
19K
Турецький дипломат пояснив, як треба вести переговори з росіянами

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua