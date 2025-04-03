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Дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень

Чистий прибуток компанії за 2024 рік склав 750 млн грн

Фармацевтична компанія «Юрія-Фарм» завершила 2024 рік із доходом 5,7 млрд грн, що майже на мільярд більше, ніж у 2023-му (4,8 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії в системі Opendatabot.

Для порівняння, у 2022 році дохід компанії становив 4,6 млрд грн, а у 2021 – 3,4 млрд грн. Чистий прибуток за 2024 рік склав 750 млн грн, що також перевищує показники попереднього року (570 млн грн). Найвищий прибуток за останні роки «Юрія-Фарм» зафіксувала у 2021-му – майже 1 млрд грн.

Власником компанії є Микола Гуменюк, який займає 79-ту позицію у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів на 30%. Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони, а ініціатива набула чинності згідно з указом президента №82/2025.

«Юрія-Фарм» погодилася знизити ціни на шість препаратів, серед яких Хлорид натрію (100 і 200 мл), Реосорбілакт, Тівортін, Глюкоза та Декасан.

Теги: зниження цін ліки

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