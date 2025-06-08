Батько Ілона Маска приїхав до Москви

Політик та підприємець Еррол Маск візьме участь у пропагандиському форумі ідеолога Олександра Дугіна

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви, щоб взяти участь у форумі, який організував головний ідеолог Путіна Олександр Дугін. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

У розмові із журналістами Еррол Маск розкритикував свого сина за суперечку із президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що він зробив помилку.

«Вони протягом п’яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм перепочити. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальне русло, зайнятися звичайними справами і так далі, вони дуже втомилися», – сказав батько Маска.

Еррол Маск зазначив, що у цій суперечці немає нічого страшного, і вона, мовляв, може закінчитися вже завтра.

Він також вважає, що Ілон Маск хоче дотримуватися принципу не давати демократам «реалізовувати їхні дурні ідеї».

Зазначимо, не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера».

За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

Еррол Маск – південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник, який колись був співвласником смарагдової копальні в Замбії біля озера Танганьїка. Він є батьком бізнес-магната та мільярдера Ілона Маска, ресторатора Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Нагадаємо, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом».

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».