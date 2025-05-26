Які компанії дають найбільше робочих місць в Україні: рейтинг

«Укрзалізниця», «АТБ-Маркет» та «Мотор Січ» мають найбільше співробітників

Найбільшим роботодавцем в Україні знову стала «Укрзалізниця». Вона має 178 616 працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

На Дніпропетровщині лідером є «АТБ-Маркет» – 46 084 співробітників, штат якого за рік зріс на 4,5%.

У Запорізькій області лідирує «Мотор Січ». Компанія має 13,3 тис. працівників та раніше належала родині Богуслаєвих, а нині перебуває у власності держави. Порівняно з 2023 роком кількість співробітників скоротилась на 8%.

Мережа магазинів «Аврора» стала найбільшим роботодавцем Полтавщини. Компанія має 12 536 співробітників. За рік компанії вдалось збільшити кількість працівників на 5,7%. Тим часом на Київщині лідирує мережа супермаркетів – 9,1 тис. працівників.

«Окко-Драйв» є найбільшим роботодавцем Львівщини. У компанії працюють 6,7 тис. співробітників: +4,6% до 2023 року. Водночас на Вінниччині лідером за кількістю співробітників стала Вінницька птахофабрика – 5,9 тис. працівників. Тим часом компанія« Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ» стала лідером серед роботодавців на Волині та має понад 5 тис. працівників.

У Донецькій області лідирує «Шахтоуправління «Покровське». Компанія має 4,5 тис. працівників та пов’язана з групою Бориса Колеснікова. За рік кількість співробітників скоротилась на 22%.

На Житомирщині лідирує мережа АЗК UPG, яка має 3,8 тис. персоналу. Порівняно з 2023 роком компанії вдалось збільшити штат на 14,5% і це найбільший результат серед інших компаній.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ «СЕ Борднетце-Україна». Компанія має 3,5 тис. робітників, проте за останній рік працівників поменшало на 13,3%.

У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів «Файно Маркет», що має 3,3 тис.працівників. На Миколаївщині лідером стала аграрна компанія «Нібулон» – 2,8 тис. працівників. Проте за рік кількість співробітників скоротилась на 23,6%.

Завод «Флекстронікс ТЗОВ» став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює 2,5 тисячі працівників. Це на 15,5% менше, ніж у 2023 році.

На Рівненщині найбільшим роботодавцем стала компанія «Рівнеазот», що має понад 1,8 тисячі співробітників. Також компанія пов’язана з групою Дмитра Фірташа (Group DF). У Чернівецькій області мережа магазинів «Тайстра груп» має 1,2 тисячами працівників.

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями у таких областях України: у Харківській (АТ «Харківобленерго»), на Одещині (АТ «ДТЕК Одеські електромережі»), у Черкаській (ПАТ «Черкасиобленерго»), Сумській (АТ «Сумиобленерго»), Хмельницькій (АТ «Хмельницькобленерго»), Чернігівській (АТ «Чернігівобленерго»), Херсонській (АТ «Херсонобленерго») та Івано-Франківській (АТ «Прикарпаттяобленерго»). Остання компанія має зв’язки з групою братів Суркісів.

Нагадаємо, 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

До слова, Кабмін затвердив новий порядок, який дає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном для визначення права для призначення пенсії за віком. Тепер це стосується і праці у країнах, із якими Україна не має відповідних міжнародних угод.

Як повідомлялося, на кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK).