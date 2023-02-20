У РГК новий керівник – Олексій Тютюнник

Зараз на відновлення і втримання стабільного і надійного газопостачання працюють всі ресурси РГК

На посаду генерального директора РГК призначено Олексія Тютюнника, який працював операційним директором компанії. Він має 15-річний досвід роботи в енергетичній галузі та є досвідченим менеджером.

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З початку війни Олексій Тютюнник очолив програму відновленням газопостачання на деокупованих територіях та забезпечення працездатності газорозподільної системи в регіонах, де відбуваються активні бойові дії.

На посаді операційного директора Олексій Тютюнник відповідав за впровадження європейських технологій в газорозподільні мережі та підвищення їх ефективності. За час роботи зміг налагодити партнерські зв’язки з провідними європейськими та світовими виробниками газового обладнання та втілив проекти будівництва заводів з виробництва критично важливого обладнання та приладів обліку газу – RGC Production та RGC Metering.

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«Газовики разом з українським народом з честю проходять випробування війною. За останній рік наші співробітники втримали працездатність газорозподільних систем областей, що опинились під навалою рашистських окупантів. Та довели свій професіоналізм та силу духу.

Зараз на відновлення і втримання стабільного і надійного газопостачання працюють всі ресурси РГК – логістичні склади і виробничі потужності, міжнародні поставки обладнання, приладове та програмне забезпечення. В свою чергу, ми повністю виконуємо свої соціальні зобов’язання перед 40 тисячами співробітників та бюджетами всіх рівнів. Це допомагає країні щодня тримати економічний фронт», – зазначив генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

З 24 лютого минулого року газовики РГК повернули газопостачання до 555 тисяч домогосподарств в 330 населених пунктах, відновлено роботу більше ніж 2012 ГРП і ШГРП. На трьох сучасних заводах RGC Production в 2022 році було виготовлено 1 222 ШГРП і 266 ВОГ, а в метрологічних центрах RGC Metering виготовлено близько 100 тис лічильників. Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, у 2022 році сплатили до державного та інших бюджетів 4,54 млрд грн.