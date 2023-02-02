Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону

Уже наступного тижня розпочнеться чемпіонат світу з біатлону

Чемпіонат світу-2023 з біатлону пройде в німецькому місті Оберхоф з 8 по 19 лютого. Представляємо розклад гонок із посиланням на Tribuna.com.

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Календар чемпіонату світу-2023 з біатлону. 8-19 лютого. Оберхоф, Німеччина

8 лютого, середа. 15:45. Змішана естафета.

10 лютого, п’ятниця. 15:30. Спринт на 10 км, чоловіки.

11 лютого, субота. 15:30. Спринт на 7.5 км, жінки.

12 лютого, неділя. 14:25. Гонка переслідування на 12.5 км, чоловіки.

12 лютого, неділя. 16:30. Гонка переслідування на 10 км, жінки.

14 лютого, вівторок, 15:30. Індивідуальна гонка на 15 км, жінки.

15 лютого, середа. 15:30. Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки.

16 лютого, четвер. 16:10. Одиночна змішана естафета.

18 лютого, субота. 12:45. Естафета (4х6 км), жінки.

18 лютого, субота. 16:00. Естафета (4х7.5 км), чоловіки.

19 лютого, неділя. 13:30. Масстарт на 12.5 км, жінки.

19 лютого, неділя. 16:15. Масстарт на 15 км, чоловіки.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Повідомляється, що Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо в ній візьмуть участь білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.