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У січні ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 12%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У січні ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 12%
У січні ТЕС ДТЕК виробили в енергосистему на 12% більше електроенергії
фото: ДТЕК

У рамках щорічної ремонтної кампанії ДТЕК відремонтував 25 енергоблоків ТЕС, а ще 9 відновив після обстрілів

Для підтримки української енергосистеми у січні ТЕС ДТЕК Енерго наростили відпуск електроенергії на 12%. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, в розпал опалювального сезону маневрові потужності ДТЕК Енерго продовжують підтримувати надійність української енергосистеми, особливо в піки споживань.

За минулий місяць ТЕС ДТЕК Енерго відпустили майже 1,5 млрд кВт-год електроенергії. Це на 12% більше, ніж у січні 2023 року та еквівалентно середньому енергоспоживанню близько півмільйона родин протягом року.

«Попри регулярні і систематичні атаки ворога на одну з наших прифронтових електростанцій, енергетики продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи теплової генерації та енергосистеми. За підсумками минулого року нашим теплоелектростанціям вдалося згенерувати в мережу 15,2 млрд кВт-год електроенергії», – сказав генеральний директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Він додав, що в рамках щорічної ремонтної кампанії ДТЕК відремонтував 25 енергоблоків ТЕС, а ще 9 відновив після обстрілів.

Напередодні в компанії повідомили, що імпортували з Польщі 226 тис. тонн із запланованих 367 тис. тонн вугілля для проходження опалювального сезону.

Теги: ДТЕК електроенергія

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