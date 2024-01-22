У Донецьку та Макіївці ранкова «бавовна»: окупанти заявили про атаку дронами

Над місцями прильотів в небо піднялися стовпи диму

В результаті вибухів в окупованих містах відбулося знеструмлення

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зранку пролунали вибухи, над містами видніється дим.

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В окупованих містах частково зникло світло. Російські окупанти заявили про атаку безпілотниками.

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Нагадаємо, у ніч на 22 січня російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Ворог застосував вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вони були випущені з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу ППО противника.