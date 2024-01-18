В окупованому Криму стався блекаут (відео)

Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі

За попередньою інформацією, о 18:05 сталося аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми

В окупованому Криму фіксують масштабні вимкнення світла. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За даними місцевих Telegram-каналів, світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

Як повідомили місцеві мешканці, Ленінський район Криму також перебуває без світла, у Красноперекопську деякий час його теж не було.

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За попередньою інформацією, о 18:05 сталося аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми. Як повідомляють пабліки, спрацювала протиаварійна автоматика.

Нагадаємо, в Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи. Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул». Подія відбулася декілька тижнів тому, ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.