Головна Новини
search button user button menu button

За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
«Енергетики ДТЕК Мережі попри складну ситуацію з обстрілами продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС»
фото: ДТЕК

Російські обстріли регулярно спричиняють пошкодження мереж

З 15 по 21 січня енергетики ДТЕК повернули світло 37,8 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через постійні обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляють у компанії ДТЕК. 

Зокрема, минулого тижня на Донеччині енергетики ДТЕК відновили електропостачання 24,5 тисяч родин у 34 населених пунктах, знеструмлених через постійні обстріли регіону. В свою чергу в Дніпропетровській області обстріли регулярно спричиняють пошкодження мереж на півдні області.

Тут за тиждень енергетики оперативно повернули світло для 13,3 тисяч родин у 10 населених пунктах.

«Енергетики ДТЕК Мережі попри складну ситуацію з обстрілами продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів і продовжимо це робити знову й знову», – зазначає генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за перший тиждень 2023 року енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тис. сімей, які були без електропостачання через обстріл у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Теги: ремонт обстріл ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Солом'янському району столиці
Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (оновлено)
Сьогодні, 09:37
В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу
Журналіст «Радіо Свободи» потрапив під російський обстріл
17 сiчня, 20:47
Винищувач F-16
РФ б'є по українських аеродромах, бо боїться F-16? Коментар Повітряних сил
14 сiчня, 11:58
Наслідки масованої ракетної атаки на Україну, 2 січня 2024 р.
Масована атака на Україну: кількість загиблих зросла до п’яти
2 сiчня, 17:42
Наслідки російської атаки по автосалону Києва
Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)
2 сiчня, 13:14
У новорічну ніч Росія атакувала Хмельниччину «шахедами»: постраждала дитина
У новорічну ніч Росія атакувала Хмельниччину «шахедами»: постраждала дитина
1 сiчня, 10:06
Пошкодження в Росії
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
30 грудня, 2023, 07:00
Загалом в Україні загинули 26 людей в результаті ранкового масованого обстрілу
Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні
29 грудня, 2023, 17:43
Росія здійснила масовану атаку на Україну
У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого
29 грудня, 2023, 10:03

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua