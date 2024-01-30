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Скільки коштуватиме електрика до кінця зими: Шмигаль зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки коштуватиме електрика до кінця зими: Шмигаль зробив заяву
фото з відкритих джерел

Наразі у жодному регіоні немає відключень світла і не планується

Кабінет міністрів не планує планує підвищувати тарифи на електрику для населення до кінця цієї зими. Зокрема, будуть збережені тарифи на світло. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення», – заявив він.

Крім того, за словами Шмигаля, в жодному регіоні немає відключень світла і не планується. «Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E», – сказав Шмигаль.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, чи достатньо запасів газу для завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, на засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Це дозволить не збільшувати навантаження на бюджет українців під час опалювального сезону.

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Теги: Денис Шмигаль тарифи електроенергія

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