США передали Україні обладнання, що підвищить надійність електропостачання

Нові автотрансформатори вже працюють на об’єктах «Укренерго»

Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна передало «Укренерго» два високовольтні автотрансформатори. Закупівля і доставка цього обладнання профінансована урядом США через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ). Про це повідомляє «Укренерго».

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Нове обладнання вже працює на об’єктах «Укренерго» в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак минулої зими.

«Допомога Сполучених Штатів Україні у воєнний час дозволяє забезпечити функціонування критично важливої інфраструктури в умовах безперервних авіаударів з боку Росії. Уряд Сполучених Штатів підтверджує свою готовність і надалі підтримувати Національну енергетичну компанію «Укренерго» у закупівлі високотехнологічного обладнання та додаткових автотрансформаторів для забезпечення електроенергією українських домівок і підприємств впродовж цієї складної зими, коли Росія продовжує прицільні атаки по українських енергетичних об'єктах», – наголосила посол США в Україні пані Бріджит Брінк.

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Автотрансформатори є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури, вони забезпечують надійність електропостачання. Виготовлення та доставка одиниці такого обладнання займає близько року.

«Нові автотрансформатори дадуть змогу «Укренерго» значно підвищити надійність електропостачання українцям та запобігти перевантаженню обладнання, що вже працює в мережі. Це приклад ефективної міжнародної допомоги нашому енергетичному сектору та вагомий внесок Сполучених Штатів Америки в енергетичну безпеку України», – зазначив голова правління НЕК «Укренерго».

Два нові автотрансформатори, які вже працюють на об’єктах «Укренерго», – це перший етап проєкту з гуманітарної допомоги, в рамках якого USAID закупило і передасть «Укренерго» ще 16 автотрансформаторів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення USAID передали НЕК «Укренерго» обладнання та засобів індивідуального захисту на суму близько $10 млн. Також USAID через Проєкт енергетичної безпеки допомагає «Укренерго» посилити фізичний захист високовольтних підстанцій.

Нагадаємо, раніше за координації Міненерго Україна отримала два нових автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та Японії.