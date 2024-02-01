В енергетичному комітеті Ради стурбовані боргами СхідГЗК за електроенергію

«Дозвіл на відключення боржників – це необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми»

Комітет намагатиметься допомогти вирішити цю проблему, щоб покращити ситуацію в енергетиці

Члени Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг стурбовані проблемою боргів Східного гірничо-збагачувального комбінату за спожиту електроенергію. Про це вони заявили в ході засідання, що відбулося 1-го лютого.

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Зокрема, член енергетичного комітету Михайло Волинець наголосив, що СхідГЗК сформував дуже великі борги за спожиту електроенергію.

Заступник голови енергокомітету Олексій Кучеренко пояснив, що внаслідок формування таких боргів ці збитки покладаються на постачальників електроенергії. Однак навіть за таких умов постачальник не може відключити їх за борги, тому що підприємство зупиниться і постраждають звичайні люди.

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Водночас голова комітету Андрій Герус додав, що комітет намагатиметься допомогти вирішити цю проблему, щоб покращити ситуацію в енергетиці.

Раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників – це необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.