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Як зекономити світло та кошти: експерти Yasno дали поради

Христина Петренко
glavcom.ua
Як зекономити світло та кошти: експерти Yasno дали поради
Фахівці YASNO радять завжди вимикати світло, коли виходите з кімнати і привчати до цього рідних
фото ілюстративне

Раціонально використовуючи освітлення у квартирі, можна зменшити нарахування у платіжці

Через похмуру погоду та короткий світловий день освітлення у деяких оселях вмикається з самого ранку. Споживання зростає, а разом з ним і росте і сума у рахунку за електроенергію. Як заощаджувати кошти та при цьому не втрачати у комфорті – розповіли експерти з енергоефективності Yasno.

За словами фахівців Yasno, найбільшої економії можна досягти, дотримуючись рекомендацій у комплексі:

  • встановіть енергоефективне освітлення – це перший крок, з якого варто почати, якщо у вашій оселі досі є лампи розжарювання;
  • контролюйте рівень освітлення – краще, коли воно інтенсивне в кімнатах, де ви часто знаходитеся, та навпаки слабке у приміщеннях, в яких перебуваєте недовго (наприклад, тамбур або комора). Тут також можна встановити прилади з датчиком руху. Наприклад, пристрій два в одному, який є водночас ліхтариком і світильником та може вмикатися лише тоді, коли фіксує рухи;
  • завжди вимикайте світло, коли виходите з кімнати – привчайте до цього себе, а також інших членів родини;
  • використовуйте місцеве освітлення – за можливості віддавайте перевагу настільним лампам, бра та торшерам замість люстр з кількома лампочками;
  • перегляньте розташування предметів інтер’єру – якщо дозволяє простір, організуйте робоче місце біля вікна та прослідкуйте, щоб нічого не перешкоджало природному освітленню кімнати.

Зазначається, що у квартирі, де є багато побутових приладів, основний обсяг споживання припадає, звичайно, не на освітлення. Проте раціонально його використовуючи, можна зменшити нарахування у платіжці.

А для більшої економії найкращим варіантом буде встановлення двозонного лічильника з набору Розумний Watt. Він фіксує споживання окремо вдень та вночі. А саме з 23:00 до 7:00 діє вдвічі менший тариф на електроенергію, тому з таким приладом обліку родина зможе економити до 50% витрат на світло.

Раніше голова комітету з енергетики Андрій Герус пояснив повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно. 

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Теги: електроенергія Андрій Герус Укренерго поради відключення

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