Голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України заявив про процесуальний тиск на бізнес. За його словами, тривалі розслідування та арешти активів перешкоджають інвестиціям і роботі підприємств. Про виступ Фаворова йдеться в дописі на Facebook-сторінці Української асоціації девелоперів.

За наведеними ним даними Офісу Генпрокурора, кількість кримінальних проваджень щодо бізнесу зросла з 2 236 у 2021 році до 17 573 станом на вересень 2026-го. За оцінкою УАД, нові справи реєструють майже вдвічі швидше, ніж закривають або передають до суду попередні. На один будівельний майданчик, за оцінкою галузі, припадає 6,5 провадження проти 4,5 у 2024 році.

«Приблизно 50% слідчих дій щодо бізнесу відбуваються у справах, у яких самі компанії не є фігурантами», – зазначив Фаворов, посилаючись на оцінку галузі. Компанії повідомляють про відмови банків та інвесторів від співпраці через розслідування й ризики арешту майна.

За словами голови УАД, старі провадження можуть залишатися незавершеними, тоді як відкриваються нові. Одні й ті самі обставини паралельно розслідують різні органи, а землю, нерухомість і кошти підприємств тривалий час тримають під арештом. Внаслідок цього господарська діяльність може бути обмежена без остаточного процесуального рішення.

УАД, Асоціація західноукраїнських забудовників і Конфедерація будівельників України разом із понад 30 компаніями звернулися до Офісу Президента із шістьма пропозиціями змін до КПК.

Серед них – реальна перевірка обґрунтованості підозри, чіткі правила використання доказів прослуховування та прихованого спостереження, обмеження термінів арешту майна, 12-місячний строк розслідувань без підозрюваних із законними винятками, право на касаційне оскарження арешту й підозри та припинення маніпуляцій зі строками слідства і доказами.

За інформацією УАД, парламентська робоча група поки передала на подальше опрацювання лише частину пропозицій щодо електронних доказів. Асоціація просить сприяти розгляду всього пакета Верховною Радою.