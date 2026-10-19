Чи буде в Україні економічне бронювання? Прем'єр пояснив свою позицію

Корецький закликав знайти баланс між потребами бізнесу та необхідністю поповнення лав ЗСУ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький не виключив запровадження економічного бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас він наголосив, що висока зарплата та відсутність податкових боргів не можуть бути єдиними критеріями для надання підприємствам права на бронювання. Про це політик заявив в інтерв'ю «BBC News Україна», повідомляє «Главком».

За словами очільника уряду, фінансові показники підприємства не завжди свідчать про його критичну важливість для країни. «Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що «критичне підприємство», – зазначив Корецький.

Прем'єр наголосив, що під час перегляду правил бронювання уряд насамперед керуватиметься потребами оборони. Він пояснив, що Збройні сили потребують поповнення особового складу, зокрема для заміни військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті. Водночас Корецький визнав важливість роботи бізнесу для української економіки.

Кабмін розуміє позицію підприємців, які виступають за збереження можливостей бронювання своїх працівників. Однак прем'єр закликав враховувати й питання справедливості щодо військовослужбовців, які роками виконують бойові завдання.

«Коли бізнес достатньо жваво це відстоює, я його розумію на 100%. Водночас хочу апелювати до всього бізнесу: а якщо я – військовий, який роками на фронті, можливо, навіть після поранень, і я теж кажу: «Можна я так само заплачу і піду?» , – а мені у відповідь: «Ви воюйте, а ми бізнес будемо бронювати». Це – супернечесно», – заявив прем'єр.

Корецький також пояснив, що критичність підприємства має визначатися за двома основними напрямками: забезпеченням обороноздатності та життєзабезпечення держави. За його словами, запропонований перегляд правил бронювання спрямований на запобігання зловживанням, коли компанії отримують можливість бронювати значну кількість працівників, не залучених безпосередньо до критично важливих завдань.

Очільник уряду висловив сподівання, що протягом цього тижня уряд завершить доопрацювання відповідних пропозицій. Водночас конкретних умов можливого економічного бронювання та термінів його запровадження прем'єр не назвав.

Нагадаємо, 16 жовтня Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді пояснив необхідність перегляду правил бронювання зловживаннями з боку окремих підприємств. Як приклад він навів підрядну організацію, яка мала право бронювати 100% працівників, хоча лише 20 зі 100 співробітників фактично виконували критично важливі роботи.