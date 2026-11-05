Суд Вірменії заарештував мільярдера Карапетяна через збитки на $179 млн

Самвел Карапетян володіє бізнес-активами у Вірменії та Росії

Бізнесмена, який має активи в Росії, підозрюють у привласненні майна та відмиванні коштів

Антикорупційний суд Єревана взяв під варту мільярдера Самвела Карапетяна, який має бізнес у Росії та Вірменії. Слідство підозрює його у причетності до зловживань, привласнення майна та відмивання коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вірменську службу «Радіо Свобода».

Карапетяна затримали 4 листопада після масштабних обшуків. За інформацією Слідчого комітету Вірменії, упродовж 2016–2024 років група осіб, яку, за версією правоохоронців, очолював бізнесмен, могла зловживати службовими повноваженнями у приватному секторі, привласнювати майно в особливо великих розмірах та легалізовувати незаконно отримані кошти.

Слідчі стверджують, що внаслідок цих дій компанія «Електричні мережі Вірменії» зазнала збитків на 64,5 млрд драмів, що перевищує $179 млн.

Правоохоронці провели одночасні обшуки за 65 адресами. Зокрема, слідчі прибули до будинку племінника мільярдера Нарека Карапетяна, представника політичної сили «Сильна Вірменія».

Крім того, затримали члена ради директорів «Електричних мереж Вірменії» Вардана Макаряна.

Загальної кількості затриманих правоохоронці наразі не називають. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, до суду надійшли клопотання про обрання запобіжних заходів дев'ятьом особам.

Самвел Карапетян володіє російською групою компаній «Ташир» та мережею торговельно-розважальних центрів «Ріо». Його бізнес також контролює «Електричні мережі Вірменії» — одного з ключових операторів енергетичної інфраструктури країни.

Близько 70% акцій компанії належать «Ташир капітал», ще 30% — кіпрській Liormand Holding Limited, яку також пов'язують із бізнесменом.

Раніше вірменська влада намагалася націоналізувати енергетичну компанію. Однак арбітраж Торгової палати Стокгольма ухвалив рішення, яке перешкоджало реалізації цих планів.

Карапетян уже фігурував в інших кримінальних провадженнях. Зокрема, йому висували обвинувачення у публічних закликах до захоплення влади та порушенні територіальної цілісності Вірменії.

Справа розгортається на тлі напружених відносин між Єреваном і Москвою. Після подій у Нагірному Карабаху 2023 року уряд прем'єр-міністра Нікола Пашиняна активізував співпрацю із західними державами та заявив про намір диверсифікувати безпекові й економічні зв'язки країни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про початок націоналізації енергетичної компанії Самвела Карапетяна. Влада Вірменії розпочала процедуру передачі «Електричних мереж Вірменії» під державний контроль.

Також «Главком» писав про результати парламентських виборів у Вірменії та протистояння прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з проросійськими політичними силами.