Мінкульт назвав бюджет культури та пояснив, навіщо залучати бізнес

Міністерка культури заявила про потребу в додатковому фінансуванні галузі

Бюджет Міністерства культури становить близько 14 млрд грн. Ще приблизно 50 млрд грн на потреби галузі передбачені в інших цільових бюджетах. Водночас цих коштів недостатньо, тому Мінкульт шукає додаткове фінансування у приватного бізнесу та меценатів.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Бережної, культура є частиною всеохопної оборони, адже допомагає зберігати українську ідентичність, цінності та історичну пам’ять. Тому держава має приділяти увагу фінансуванню цієї сфери.

Однак коштів, якими розпоряджається Міністерство культури, не вистачає на всі потреби галузі. Один зі способів залучити додаткові ресурси – співпраця з бізнесом.

Як приклад Бережна навела створення українського шрифту «Закон». Його розробляли протягом року, а весь проєкт профінансували меценати. Міністерка подякувала компанії Dgor.ua за підтримку.

«Бізнес як джерело фінансів для культури — це яскравий приклад того, як ми можемо масштабувати те, що робимо, навіть із невеликими бюджетами», — сказала міністерка.

Також Мінкульт працює над законом про меценатство. За словами Бережної, поки документ не вдалося внести до порядку денного Верховної Ради. Наразі парламент зосереджений на розгляді інших важливих законопроєктів, зокрема тих, що стосуються євроінтеграції та фінансових зобов’язань України перед Європейським Союзом.