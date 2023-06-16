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В Україні впала ціна на популярний овоч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні впала ціна на популярний овоч
Сьогодні тепличний огірок коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року
фото: glavcom.ua

За даними Мінфіну, травневі ціни на огірки впали на майже 22%

Останній тиждень в Україні стрімко падає ціна на огірки. До прикладу, за минулий тиждень огірки здешевшали на 23%. Про це повідомляють аналітики East Fruit.

Аналітики переконані, що пропозиція огірків з плівкових теплиць продовжує збільшуватися. Вони зазначають, що це вкрай негативно позначається на темпах збуту цієї продукції. Разом із тим великі комбінати зачищають теплиці й пропонують до продажу некондиційний огірок.

Та попри ці фактори попит від споживачів не такий високий, як розраховували виробники, тому вони просто змушені знижувати ціни на огірки. Якщо ситуація зі збутом не покращиться, падіння цін на овоч продовжиться й надалі.

За даними Мінфіну, травневі ціни на огірки впали на майже 22%. До прикладу, звичайний сорт огірків минулого місяця коштував 103 гривні, а зараз в середньому – 75 грн. Огірки тепличні були вартістю 82 грн, а впали – до 55 грн.

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А найдорожчий сорт огірків «Естафета» у травні можна було придбати за 135 грн, тоді як зараз вони коштують 99 гривень.

Але навіть попри значне зниження аналітики додають, що сьогодні тепличний огірок коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

Як повідомлялося у травні, в Україні за місяць знизилися ціни на огірки та помідори на полицях супермаркетів. Як повідомляє кореспондент Главкому середня вартість помідорів знизилася у ціні з 98,30 грн/кг до 84,80 грн/кг. Рожеві подешевшали лише на пару гривень, до 147,60 грн/кг, а сливка з 148,71 грн/кг до 139,30 грн/кг.

Теги: естафета Місяць овочі ціни

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