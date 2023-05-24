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Сезон полуниці відкрито: які актуальні ціни на ягоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сезон полуниці відкрито: які актуальні ціни на ягоду
Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці
фото з відкритих джерел

Наразі гуртові ціни на ягоду складають 50-85 грн/кг

Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію суниці садової (полуниці) з відкритого ґрунту, наразі гуртові ціни на цю ягоду складають 50-85 грн/кг, що в середньому в 1,5 раза дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, поточного року сезон реалізації полуниці з відкритого ґрунту дещо затримався через тривалу і холодну весну.

«Так, в аналогічний період минулого року вже практично всі регіони України розпочали реалізацію суниці садової. На сьогодні про це повідомляють лише виключно виробники західних областей», – зазначили експерти.

Аналітики додали, що суниця садова в Україні коштує у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня минулого року. Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов’язують з більш пізнім стартом початку сезону реалізації ягоди відкритого ґрунту.

Нагадаємо, в Україні за місяць знизилися ціни на яйця на полицях супермаркетів.

Також у країні за місяць знизилися ціни на огірки та помідори на полицях супермаркетів.

До слова, в Україні впродовж останнього року ціни на продукти харчування збільшилися на 31,5%. Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%).

Крім того, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні.

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Теги: ціни ягода гроші

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