Зробити салат буде дешевше. В Україні впала ціна на популярний овоч
Українські огірки у червні коштують на 62% більше, ніж минулоріч
На українському ринку збільшилась пропозиція огірків з літніх теплиць – то ціни почали поступово падати. Однак загалом вони все одно лишаються вищими за минулорічні. Про це пише проект EastFruit.
Такий обвал цін на огірок на початку червня експерти проєкту називають традиційним і зазначають, що українські тепличні комбінати вже відвантажують огірок по 30-65 грн/кг ($0,82-1,78/кг), що в середньому на 25% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Експерти EastFruit відзначили іще один позитивний момент для українських «тепличників» у поточному сезоні. Обвал цін припав якраз на останні дні реалізації огірка першої сівозміни. Зараз в місцевих тепличних комбінатах активно триває робота із зачистки теплиць, до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити в другій половині літа.
Але навіть попри зниження цін, огірки в Україні продовжують бути достатньо дорогими. За даними аналітиків, комбінати відвантажують їх в середньому на 62% дорожче, ніж на початку червня 2022 року.
За інформацією «Мінфіну», станом на 13 червня огірки в Україні в середньому коштували (за 1 кілограм):
звичайні – 75,99 гривні (майже на 27 гривень менше за середньомісячну ціну травня);
гладкі – 77,57 гривні (на понад 21 гривню менше);
довгоплідні – 69,99 гривні (мінус понад 11 гривень);
колючі – 59,9 гривні (мінус майже 48 гривень);
короткоплідні – 59,9 гривні (мінус понад 30 гривень);
тепличні – 54,9 гривні (мінус понад 28 гривень).
Нагадаємо, цьогорічні ціни на моркву, цибулю, томати в Україні побили всі рекорди. Проте в інтерв'ю «Главкому» міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський пояснив це простими законами ринку та запевнив, що подорожчення відбулося не тільки в Україні. Цього року були й нестандартні ситуації, пов’язані з Туреччиною, – найбільшим постачальником томатів у Європу. Після землетрусів Туреччина мала певний період заборони на експорт овочів, доки вони не розібрались, що далі робити. Все це разом впливає на ціни.
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