Ціна на один овоч досягла історичного рекорду
Зниження гуртових цін на цибулю варто очікувати приблизно з 15 червня
Гуртові ціни на цибулю в Україні за останні 3 тижні відновили зростання і наразі досягли історичного рекорду. Так, вартість складає 48 грн/кг. Про це пишуть аналітики EastFruit.
«Зараз в Україні місцевої цибулі ріпчастої практично не залишилося. Імпорт із країн ЄС цибулі врожаю 2022 року пропонується за цінами $1,20-1,40/кг, і цього тижня ціни зросли. У самому ЄС ціни на торішню цибулю ріпчасту теж зростають. Приміром, цього тижня ціни в Польщі досягли $0,85-1,04/кг», – сказав експерт «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євген Кузін.
Як зазначається, на українському ринку є і цибуля ріпчаста нового врожаю, яка пропонується дешевше. Своєю чергою продукцію з Єгипту наразі можна купити від $0,90/кг. Але попит на неї не такий високий, як у 2022-му.
«Поки рання цибуля з Єгипту та країн Центральної Азії недостатньо «одягнена», що вважається ознакою недостатньої якості в Україні. Ця цибуля швидше псується, тому трейдери вважають за краще працювати з дорожчою цибулею врожаю 2022 року, де ризики втрат нижчі», – зазначив Кузін.
Своєю чергою міжнародний консультант ФАО Федір Рибалко заявив, що очікує зниження гуртових цін на цибулю приблизно з 15 червня. Саме тоді в південних регіонах України та Молдови почнуть збирати ранню цибулю.
Нагадаємо, в українських супермаркетах та ринках з'явилася малина, ціна на яку сягає 1 500 чи навіть 2 000 гривень за кілограм. Малина на сервісі Fruit Time коштує 1 556 гривень за кілограм. Як зазначається на сайті, вона привезена із Нідерландів.
До слова, перші черешні з'явилися на полицях українських супермаркетів і ринків, але ціни на них шокували покупців – 600, а то й понад 1000 гривень за кілограм.
Через те, що на Закарпатті черешня дозріває раніше, аніж на решті території України, то ціна її сягає 600 гривень за кілограм. Фрукти привозять з Виноградова.
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