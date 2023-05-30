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Виплати військовим: деталі нового законопроєкту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виплати військовим: деталі нового законопроєкту
Витрати бюджету на нові виплати становитимуть до 10 млрд грн
фото з відкритих джерел

Документ пропонує щомісячно виплачувати додаткову винагороду до 100 тис. грн.

У Верховній Раді зареєстрований проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» за №9342. Документ має врегулювати питання доплат військовим. Про це розповів заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк

За словами нардепа, ця ініціатива замінила поправки «про повернення 30 тис. грн» до законопроекту №8312.

Новий проєкт закону пропонує щомісячно виплачувати військовослужбовцям додаткову винагороду у розмірі 30000 – 100000 грн. Сума пропорційно залежатиме від часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабміном.

Також є норма щодо доплат військовослужбовцям строкової служби у розмірі 6000 грн/місяць пропорційно до часу проходження служби.

Крім того, доплати у сумі 6000 грн передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, які зараховані у розпорядження командира під час тимчасової непридатності до служби.

Курсантам виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 2350 грн. щомісяця. Для інструкторів розмір додаткової винагороди (10-30 тис. грн.) визначають керівники сектору безпеки та оборони.

За оцінками депутата, витрати бюджету на такі виплати становитимуть до 10 млрд грн. До кінця цього року потрібно виділити 1,9 млрд. грн. без урахування доплати інструкторам.

Однак Железняк припустив, що до проєкту закону подаватимуть зауваження, тому невідомо, коли його зможуть ухвалити.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

Читайте також: Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат
Теги: Верховна Рада соцвиплати гроші Ярослав Железняк поранення Місяць

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