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У супермаркетах впали ціни на два овочі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У супермаркетах впали ціни на два овочі
Порівняно з минулим місяцем ціни на овочі значно знизилися
фото з відкритих джерел

За місяць на полицях супермаркетів знизилися ціни на огірки та помідори

В Україні за місяць знизилися ціни на огірки, помідори та кріп на полицях супермаркетів. Про це повідомляє Хвиля.

Середня вартість помідорів знизилася у ціні з 98,30 грн/кг до 84,92 грн/кг. Рожеві подешевшали лише на пару гривень, до 147,60 грн/кг, а вершка з 148,71 грн/кг до 139,30 грн/кг.

У супермаркетах впали ціни на два овочі фото 1
фото: Хвиля

Так, ціни на весняні овочі продовжуватимуть залишатися захмарними, проте порівняно з минулим місяцем вони знизилися в ціні значно.

Зокрема, огірки подешевшали з 184,63 грн/кг до 109,грн/кг. Гладкі огірки знизилися в ціні із 132,17 грн/кг до 100,90 грн/кг, колючі можна придбати за 114,90 грн/кг.

У супермаркетах впали ціни на два овочі фото 2
фото: Хвиля

Нагадаємо, ціни на овочі в Україні вже почали падати, однак максимальне зниження вартості експерти прогнозують у червні.

За словами фахівців, в Україні можна спостерігати сезонний фактор, у межах якого весною відбувається активний імпорт овочів. На його основі формується достатньо висока ціна. Кількість продуктів місцевого походження збільшується починаючи з травня, що сприяє зниженню цін.

До слова, в Україні впродовж останнього року ціни на продукти харчування збільшилися на 31,5%. Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%).

Теги: овочі ціни магазин

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