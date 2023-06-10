Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень

Квартири на вторинному ринку житла України у травні зросли у ціні

Зростання пропозиції випереджає зростання цін.Квартири на вторинному ринку житла України у травні підскочили у ціні. Про це свідчать дані Dim.Ria.

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Найвища середня ціна на однокімнатну квартиру спостерігалася у Києві – 86 513 доларів США. Це на 2% більше, ніж у квітні, і на 8% більше, ніж у лютому минулого року.

У Львівській області середня ціна однокімнатної квартири в районі 59 012 доларів США, що на 3% більше квітня і на 7% більше лютого 2022 року.

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Найдешевші однокімнатні квартири в:

Сумській області - $22 087;

Кіровоградській - $23 393;

Запорізькій - $23 662.

У травні порівняно з квітнем на ринку вторинного продажу збільшилася пропозиція. У столиці – на 24%, у Київській області – на 47%.

Лідерами за кількістю нових пропозицій стали Закарпаття (+83%), Волинь (+89%) та Рівненщина (+90%).

Нагадаємо, що ситуація на ринку нерухомості стабілізувалася як у Києві, так і в інших великих містах України, як Дніпро, Одеса, Харків. У більшості міст вартість квартир є нижчою, аніж до повномасштабної війни, але при цьому й надалі ціна залежатиме від воєнної ситуації в країні.