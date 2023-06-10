Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень

Діана Гасюк
glavcom.ua
Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Найвища середня ціна на однокімнатну квартиру спостерігалася у Києві
фото з відкритих джерел

Квартири на вторинному ринку житла України у травні зросли у ціні

Зростання пропозиції випереджає зростання цін.Квартири на вторинному ринку житла України у травні підскочили у ціні. Про це свідчать дані Dim.Ria.

Найвища середня ціна на однокімнатну квартиру спостерігалася у Києві – 86 513 доларів США. Це на 2% більше, ніж у квітні, і на 8% більше, ніж у лютому минулого року.

У Львівській області середня ціна однокімнатної квартири в районі 59 012 доларів США, що на 3% більше квітня і на 7% більше лютого 2022 року.

Найдешевші однокімнатні квартири в:

  • Сумській області - $22 087;
  • Кіровоградській - $23 393;
  • Запорізькій - $23 662.
Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень фото 1

У травні порівняно з квітнем на ринку вторинного продажу збільшилася пропозиція. У столиці – на 24%, у Київській області – на 47%.

Лідерами за кількістю нових пропозицій стали Закарпаття (+83%), Волинь (+89%) та Рівненщина (+90%).

Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень фото 2

Нагадаємо, що ситуація на ринку нерухомості стабілізувалася як у Києві, так і в інших великих містах України, як Дніпро, Одеса, Харків. У більшості міст вартість квартир є нижчою, аніж до повномасштабної війни, але при цьому й надалі ціна залежатиме від воєнної ситуації в країні.

Теги: Київ ціни житло

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальника управління освіти РДА за змовою з керівником комунального підприємства, видали сфальсифіковані документи
Чиновник Київської РДА привласнив майже 4 млн грн з дитячого харчування
2 червня, 12:24
керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург
Безкоштовні КТ і МРТ. Глава столичної медицини повідомила гарні новини
16 травня, 12:00
Ворог вдарив по столиці з застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
16 травня, 06:03
Потерпілих внаслідок загорання немає
На Київщині через ракетну атаку РФ спалахнув будинок (фото)
29 травня, 12:52
Пожежа в Дарницькому районі Києва
Влада показала фото загоряння в Дарницькому районі столиці
30 травня, 03:36
Уламками дронів розбито десятки автівок
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
30 травня, 07:27
У Києва є декілька значних переваг над будь-яким європейським містом
В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві
30 травня, 22:04
Родина Віталія Кіма відчуває себе в безпеці в Києві завдяки Збройним силам України
«Моя сім’я – там». Соратник Зеленського назвав «найзахищеніше місто у світі»
3 червня, 07:00
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
2 червня, 11:25

Суспільство

Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: є поранені
Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
14K
Роман Безсмертний: Вступ інших країн у нашу війну – лише питання часу
12K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
11K
Справу щодо підриву Каховської ГЕС розкрито. Молодець Ілон Маск
6797
Нічна ракетна атака: на Житомирщині є жертви
6768
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 03:34
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:39
Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки – звернення Зеленського
Вчора, 22:31
Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Вчора, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Вчора, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Вчора, 06:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту