«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі

За один зібраний кошик полуниці українські заробітчани можуть заробити близько 26 грн

Українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку. Такими подробицями свого працевлаштування в Польщі поділились українські заробітчани в одній із груп у соціальній мережі Facebook.

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Українка Людмила Свята про свою роботу у Польщі написала наступне: «Робота дуже важка. Конкретно для неї – найгірша яка може бути». Вона працювала, отримала хвороби. За її словами «таку роботу не можна порекомендувати навіть ворогу. Це схоже на пекло». Інша коментаторка, Ксюша Велемець, також розповіла, що працювала так два роки. Робочий день починався о 6 ранку і закінчувався в 19. «Заробити можна добре, але дуже важко. Коліна в неї болять досі», – зазначила вона.

Чимало дописувачів стверджують, що хоча на сезонній роботі у Польщі можна отримати хороші гроші, але вона для людей витривалих, багато людей говорять, що фізична праця на полі була найважчою в їхньому житті, і вони повернулись додому через тиждень після початку контракту. Але є й такі, що досить позитивно поставились до роботи. Так, жінка на ім'я Любов Сидорчук прокоментувала, що перший тиждень роботи буде все боліти, а далі все піде «як по маслу». «Головне щоб було що збирати і нормальний колектив», – ділиться практичними порадами вона.

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Дехто з коментаторів відразу дає один одному контакти «господарів» та розповідає, що треба робити, і у якому регіоні Польщі знаходиться поле. Так, одна з жінок написала, що за один зібраний кошик полуниці з хвостиками вагою 2 кг можна заробити 3 злотих (26 грн). При цьому житло надає роботодавець, а от харчуватись треба за свій кошт. В оголошенні також сказано, що не приймають тих, хто вживає алкоголь.

Скільки платять нашим у Польщі?

За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3 800 злотих або 25,1 тисячі гривень. За фізичну роботу можна отримати в середньому 4 000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані фахівці отримують близько 4 500 злотих або 29,8 тисячі гривень.

Українські жінки-біженки в Польщі можуть отримувати близько 24 тисяч гривень і це без знання мови. Найчастіше роботу пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та на логістичних складах. Також біженці можуть працевлаштуватися в ресторани, на склади або заводи. Їм пропонують заробітну плату в районі 20 тисяч гривень. Найменша зарплата в операторів машин на виробництві.