Уряд дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії громадян

Є певні умови для того, щоб студенти або курсанти, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, перетнули кордон

Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Але для цього має бути кілька умов. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Уряд дозволив перетинати держкордон у разі введення воєнного стану студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору нашої держави.

До відома, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

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Нагадаємо, нещодавно близьким родичам тих, хто загинув або пропав без вісти в АТО, уряди дозволив виїжджати за кордон. Згідно з постановою від 11 серпня 2023 р. № 693-р, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.