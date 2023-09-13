Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі
На час дії в нашій країні воєнного стану діють певні винятки з правил
Українцям заборонили пересилати поштою певні речі, причому це стосується всіх поштових операторів, без виключення. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №958.
До переліку потрапили:
- національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта;
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка;
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти;
- тварин та отруйні рослини;
- спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.
Документ передбачає трохи інші правила для відправлень за кордон, і українці не зможуть відправляти деякі документи:
- дозволи на право носіння зброї;
- трудові книжки;
- військові білети;
- документи, що посвідчують особу.
Зазначається, що закордонний паспорт дозволяється пересилати поштою, але тільки під час воєнного стану.
Якщо у міжнародній посилці знайдуть товари, речовини та інші предмети, які заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях, їх вилучать митні органи. Харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети, які виявлять в поштових відправленнях, будуть знищені.
Виявлену у посилці гривню повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. Долари, євро чи будь-яку іншу іноземну валюту надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.
Нагадаємо, український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом, при цьому програмою може скористатися кожен охочий. У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.
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