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Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі
Нововведення стосуються всіх поштових операторів, без виключення
фото: acmc

На час дії в нашій країні воєнного стану діють певні винятки з правил 

Українцям заборонили пересилати поштою певні речі, причому це стосується всіх поштових операторів, без виключення. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №958.

До переліку потрапили:

  • національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти;
  • тварин та отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Документ передбачає трохи інші правила для відправлень за кордон, і українці не зможуть відправляти деякі документи:

  • дозволи на право носіння зброї;
  • трудові книжки;
  • військові білети;
  • документи, що посвідчують особу.

Зазначається, що закордонний паспорт дозволяється пересилати поштою, але тільки під час воєнного стану.

Якщо у міжнародній посилці знайдуть товари, речовини та інші предмети, які заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях, їх вилучать митні органи. Харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети, які виявлять в поштових відправленнях, будуть знищені.

Виявлену у посилці гривню повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. Долари, євро чи будь-яку іншу іноземну валюту надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.

Нагадаємо, український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом, при цьому програмою може скористатися кожен охочий. У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.

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Теги: документи українці пошта правила Кабмін

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