Кабмін заборонив українцям пересилати поштою деякі речі

На час дії в нашій країні воєнного стану діють певні винятки з правил

Українцям заборонили пересилати поштою певні речі, причому це стосується всіх поштових операторів, без виключення. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №958.

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До переліку потрапили:

національна валюта (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземна валюта;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Документ передбачає трохи інші правила для відправлень за кордон, і українці не зможуть відправляти деякі документи:

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дозволи на право носіння зброї;

трудові книжки;

військові білети;

документи, що посвідчують особу.

Зазначається, що закордонний паспорт дозволяється пересилати поштою, але тільки під час воєнного стану.

Якщо у міжнародній посилці знайдуть товари, речовини та інші предмети, які заборонено пересилати у міжнародних поштових відправленнях, їх вилучать митні органи. Харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети, які виявлять в поштових відправленнях, будуть знищені.

Виявлену у посилці гривню повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. Долари, євро чи будь-яку іншу іноземну валюту надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.

Нагадаємо, український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом, при цьому програмою може скористатися кожен охочий. У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.