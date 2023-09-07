Рада обмежить деяким жінкам виїзд з країни з 1 жовтня

Виїхати за межі України вийде лише зі спеціальними документами

Починаючи з 1 жовтня поточного року жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. У результаті їм нададуть статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений, повідомив у коментарі «РБК» представник президента у Раді Федір Веніславський.

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Він нагадав, що торік нардепи змінили ст. 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, після чого Кабмін видав постанову про порядок військового обліку.

Далі Міноборони видало наказ про військовий облік жінок, згідно з яким із 1 жовтня жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні обов'язково стати на облік.

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Веніславський наголосив: «Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду».

Нардеп додав, що всі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, можуть добровільно стати на облік.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.