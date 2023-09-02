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ЗМІ: наступного тижня два міністерства отримають нових очільників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ: наступного тижня два міністерства отримають нових очільників
Новим міністром оборони може стати Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Відомі імена кандидатів на крісла міністра оборони та міністра культури

Наступного тижня у Кабінеті міністрів України може статися два призначання – нового міністра оборони та міністра культури. Про це пише «Українська правда» з посилання на джерела у владі.

За даними УП, це обговорюється в команді президента.

Так, планується, що президент внесе до Верховної Ради пропозицію на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та запропонує нового міністра оборони − нинішнього очільника Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Окрім цього, парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики. Потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називають Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Його має замінити голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умєров. Хто очолить при цьому ФДМУ, наразі невідомо. Нардеп додав, що про кадрові перестановки можуть оголосити у перший тиждень вересня.

Чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко увечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». До того стало відомо, що «Мультимедійна платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дім» та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі.

27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка.

Уряд на засіданні 28 липня тимчасово поклав виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва.

Юлія Федів раніше очолювала Український культурний фонд. У 2021 році проти неї було порушене кримінальне провадження.

Теги: Кабмін Мінкульт Міноборони Олексій Резніков

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