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Новий опалювальний сезон. «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Новий опалювальний сезон. «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла
Підприємствам ТКЕ потрібно подати до «Нафтогазу» пакет документів
фото: ua-energy

Деякі підприємства теплокомуненерго повинні подати додаткові документи 

ГПК «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла з інформацією щодо нового опалювального сезону.

У публікації компанії йдеться, що Кабмін продовжив до 15 квітня наступного року дію ухвали про покладання на «Нафтогаз» спеціальних обов'язків на ринку природного газу. Це дозволило зберегти вартість «блакитного палива» для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на обсяги 1 та 3 на рівні минулого опалювального сезону.

Крім того, дані підприємства розраховуватимуться за постачання газу відповідно до нового механізму, який запроваджено вищезгаданою постановою уряду. Тепер підприємствам ТКЕ, які мають заборгованість та включені до реєстру, потрібно подати до «Нафтогазу» пакет документів:

  • Договір постачання природного газу на опалювальний період за підписом з боку споживача.
  • Довідку про відкриття позабюджетного рахунку в органах держказначейства у довільній формі та із зазначенням реквізитів.
  • Додаткову угоду про договірне перерахування коштів у державне казначейство (оригінал чи копію).

«Нафтогаз» зможе зареєструвати підприємство на інформаційній платформі оператора ГТС із подальшими постачаннями газу лише після отримання всіх документів.

Підприємствам, які не мають необхідності у відкритті казначейських рахунків, для старту поставок «блакитного палива» знадобиться укласти відповідний договір. При цьому жодних додаткових документів надавати не потрібно.

Раніше ми писали, що, готуючись до наступного опалювального сезону державна компанія «Нафтогаз України» вже накопичила у підземних схловищах газу (ПСГ) 14 млрд кубометрів блакитного палива. Наразі компанія перебуває на шляху до значного перевищення мети в накопиченні 14,7 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін газ Нафтогаз України опалювальний сезон

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