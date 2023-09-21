«Укренерго» закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу, щоб не накопичувати нові борги

«Укренерго» шукає нові позики, щоб виплачувати накопичені борги

Компанія «Укренерго» закликає Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії компанією, щоб вона могла не накопичувати нові борги та могла обслуговувати залучені кредити для погашення існуючих боргів.

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Про це йдеться у відповіді «Укренерго» на лист міжфракційного депутатського об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля».

«Укренерго» просить Міненерго та МФО посприяти в комунікації з НКРЕКП та донесенні суспільству необхідності встановлення бездефіцитного рівня тарифів ОСП, що передбачено законодавством України та вимагається міжнародними партнерами на шляху інтеграції України до ЄС», – повідомляє об’єднання.За інформацією компанії, для часткового вирішення проблеми розрахунків між учасниками ринку протягом червня 2022 р – квітня 2023 р. «Укренерго» залучило кошти на загальну суму 345,6 млн євро через перепрофілювання та отримання нових позик ЄІБ та ЄБРР, та спрямувала їх на погашення заборгованості перед учасниками ринку.

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При цьому, через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків. Також неврегульованим залишається питання заборгованостей на балансуючому ринку. Внаслідок значного розміру заборгованостей сторін, відповідальних за баланс (СВБ) перед ОСП, Укренерго не має можливості розрахуватися вчасно та в повному обсязі з усіма СВБ.«Укренерго» розглядає всі можливі джерела покриття заборгованості, в тому числі кредитні кошти державних банків чи міжнародних фінорганізацій, грантові кошти. Однак подальше нарощення заборгованості по кредитах та позиках збільшує фінансове навантаження на тарифи «Укренерго», – підкреслюють в компанії.

В компанії зазначили, що наразі залишаються непокритими тарифні збитки «Укренерго» у сумі близько 6 млрд грн без ПДВ по тарифу на послугу з передачі електроенергії та більше 4 млрд грн без ПДВ по тарифу на послуги з диспетчерського управління.

Нагадаємо, борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн. Рівень розрахунків за зелену електроенергію у 2023 році складає лише 52%.Українська вітроенергетична асоціація заявляє, що Кабмін та Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг мають ухвалити рішення, які дозволятимуть «Укренерго» обслуговувати та виплачувати раніше залучені кредити. Це необхідно для того, щоб компанія мала змогу залучати нові кредити на пільгових умовах та розраховуватися з накопиченими боргами.