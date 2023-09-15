Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік

Із 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата може становити 7100 грн

Кабінет міністрів України тільки що затвердив законопроєкт про держбюджет на 2024 рік. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.

У 2024 році мінімальна заробітна плата може становити у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня - 8000 грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також із 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 грн.

За процедурою, до 15 вересня урядовці повинні подати проєкт до Верховної Ради.

Згідно з Регламентом Верховної Ради, уряд щорічно вносить до парламенту проєкт закону про держбюджет на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. У першому читанні Рада має розглянути головний фінансовий документ країни не пізніше 20 жовтня, а остаточно – не пізніше 1 грудня.