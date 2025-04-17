Виклики в галузі девелопменту: бізнес називає проблеми та пропонує рішення

За оцінкою Світового банку, втрати житлового фонду України перевищують $80 млрд

Український ринок житла перебуває в критичному стані – як через наслідки війни, так і через системні проблеми, які накопичувалися роками. Про це відверто говорили девелопери під час форуму «Forbes Development: Фундамент Успіху».

За оцінкою Світового банку, втрати житлового фонду України перевищують 80 мільярдів доларів. Водночас, за словами голови Української асоціації девелоперів Євгена Фаворова, обсяги нового будівництва скоротилися вдвічі у порівнянні з довоєнними роками: «Якщо ми будуватимемо такими темпами, нам знадобляться десятиліття, щоб відновити те, що зруйноване.

Серед ключових бар'єрів розвитку девелопменту бізнес відзначає:

непередбачуваність містобудівної політики;

слабкі інституції, які не здатні гарантувати дію дозвільних документів;

відсутність просторових планів розвитку громад;

неготовність ринку до запуску проєктного фінансування чи інших інструментів.

«Сьогодні девелопери – це пожежники. Ми постійно боремося з кризами замість того, щоб системно будувати», – відзначив Ростислав Мельник, СЕО Корпорації нерухомості Ріел.

«Найбільша проблема нашої країни – немає документа, який на 100% підтверджує право власності. Саме тому немає іноземних інвестицій» – вказав на головний біль інвестора засновник KAN девелопмент, Ігор Ніконов.

Попри складнощі, бізнес не лише озвучує проблеми, а й пропонує рішення. Зокрема, пропонують ухвалити довгострокову житлову стратегію, запустити цифрову платформу акредитації новобудов, завершити цифровізацію дозвільної системи, залучити банки до тіснішої співпраці, додати сучасні фінансові інструменти, запустити ринок оренди за правом викупу, тощо.

«Потрібно дати людям упевненість у тому, що їхнє майбутнє можливе тут, в Україні. Це завдання не лише держави, а і всіх нас. І бізнес тут готовий працювати як партнер», – підсумувала Анна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буд». «Житло – це спосіб держави сказати людям, що вони важливі, що вони потрібні. Понад 2 мільйони сімей, які залишилися без житла чекають, що держава разом з підприємцями збудує багато нового житла і надасть їм можливість отримати це житло», – відзначив Євген Фаворов.

Головний висновок: галузь потребує нових, прозорих і стабільних правил. І хоча криза затягується, саме зараз є шанс закласти основу для вирішення більшості проблем – у співпраці держави, бізнесу та міжнародних партнерів.

«Я дуже вірю в те, що реформи в Україні насправді будуть робитися за ініціативою приватного сектора» – сказала Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, і зазначила, що вже створена робоча група та тривають перемовини з урядом з питань реформування галузі.