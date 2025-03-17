Німецький міністр застеріг проти відновлення «Північного потоку»

Розмови про відновлення Nord Stream 1 чи 2 – це абсолютно неправильно, вважає Роберт Габек

Габек побоюється, що новий уряд може повторити помилки попередників

Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек заявив, що німецька сторона не розглядає можливість відновлення газопроводів Nord Stream, якими раніше постачався російський газ до Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

«Українці досі зазнають агресії з боку Росії. Тож говорити про відновлення Nord Stream 1 чи 2 – це абсолютно неправильний напрямок дискусії», – наводить видання слова Габека на брифінгу в Брюсселі.

Також Роберт Габек висловив занепокоєння, що майбутній уряд Німеччини може забути уроки енергетичної залежності від Росії, адже саме коаліція соціал-демократів і консерваторів свого часу сприяла створенню такої залежності.

Нагадаємо, раніше колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що інтереси Росії не можна ігнорувати. Щоправда, ексканцлерка визнала, що для РФ немає «жодного виправдання» за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Щодо Nord Stream, то «Главком» повідомляв, що США ведуть переговори з Німеччиною та Росією щодо купівлі газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», а також іншої енергетичної інфраструктури.

Також «Главком» писав, з посиланням на Bild, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, ймовірно міг долучитися до роботи з перезапуску «Північного потоку-2».

У квітні 2024 року Роберт Габек (тоді – віцеканцдер Німеччини) приїздив з візитом до Києва. Йому довелося провести ранок в укритті через повітряну тривогу.