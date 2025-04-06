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Зарплата народних депутатів зросла на кілька тисяч гривень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зарплата народних депутатів зросла на кілька тисяч гривень
Нардепи почали більше заробляти
фото з відкритих джерел

Підвищення пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму

 

Зарплати народних депутатів зросли в середньому на 9-10 тисяч гривень на місяць. Як інформує «Главком», про це розповіла парламентська аналітикиня Руху «Чесно» Софія Лазарова в етері «Київ24». За її словами, це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Експертка розповідає, що з року в рік окремі народні депутати декларують значні готівкові заощадження, нерухомість та цінні речі. Однак на тлі великих статків деякі депутати продовжують отримувати компенсації з державного бюджету за проживання в Києві.

Нагадаємо, народні депутати, які не мають житла або прописки в столиці, мають право на таку компенсацію. Втім, як і торік, близько третини з тих, хто отримує ці виплати, одночасно декларують великі фінансові накопичення.

Раніше Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі колишнього депутата Верховної Ради, який незаконно одержав компенсацію за житло у Києві. Правоохоронці не уточнили про якого політика саме мова, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про екснардепа Руслана Демчака.

До слова, екснардеп Сергій Магера отримав підозру за незаконну компенсацію за житло у розмірі 613 тис. грн.

Також на початку IX скликання Верховної Ради із тодішнім першим віцеспікером, а нині головою Ради Русланом Стефанчуком трапився конфуз. Він попросив компенсацію з бюджету за орендовану столичну квартиру, яку винаймав… у своєї тещі.

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Теги: нерухомість депутат гроші зарплата Верховна Рада

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