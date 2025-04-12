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Боргове навантаження посилює інвестиційні ризики в енергетиці – на додачу до війни – інвестор

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Боргове навантаження посилює інвестиційні ризики в енергетиці – на додачу до війни – інвестор
Волошенюк зазначає, що наразі заборгованість в секторі відновлюваної енергетики за вироблену електроенергію складає понад 22 млрд грн
фото: depositphotos.com

Борги ускладнюють інвестиції в енергетику – на додачу до воєнних ризиків – Elementum Energy

Багаторічні проблеми з боргами за вироблену електроенергію на станціях з відновлюваних джерел стають перешкодою до залучення нових інвестицій в розвиток енергетики, заявляє комерційний директор Elementum Energy Роман Волошенюк. 

«Наразі за всіма механізмами державної підтримки, в тому числі ринковою премією, спостерігаються затримки та накопичення боргів», – сказав Волошенюк.

За його словами, за 11 місяців дії механізму ринкової премії, який діє для чинних виробників з відновлюваних джерел енергії, в 2024 році виплати відбулися лише в останні дні грудня і лише за 3 місяці. Водночас, він зазначає, що виплати за «зеленим» тарифом здійснюються не в повному обсязі і борги тягнуться ще з 2022 року.

Волошенюк зазначає, що наразі заборгованість в секторі відновлюваної енергетики за вироблену електроенергію складає понад 22 млрд грн.

«Такі постійні борги перед інвесторами не надають обнадійливих сигналів щодо виконання державою своїх зобовʼязань за результатами аукціонів», – підкреслив топ-менеджер.

Він додає, що борги є одним з ключових факторів, на додачу до військових ризиків, які негативно впливають на рішення щодо нових інвестицій в будівництво потужностей енергетики.

Нагадаємо, на думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

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Теги: інвестиції будівництво енергетика електроенергія

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