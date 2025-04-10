Товарообіг між Китаєм та США може скоротитися на 80%
СОТ прогнозує зниження товарообігу між КНР та США
Світова організація торгівлі (СОТ) представила прогноз, згідно з яким товарообіг між Китаєм і США може скоротитися на 80% через введення торгових мит американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву організації.
«Наші попередні прогнози показують, що обсяг товарообігу між цими двома країнами може скоротитися на 80%», – наголошується в повідомленні СОТ.
За даними організації, напруження, що зростає в торгових відносинах між Пекіном і Вашингтоном, створює серйозні ризики для світової економіки. Негативні наслідки торкнуться не лише самі країни, а й негативно вплинуть на інші держави, особливо найменш розвинені.
9 квітня Трамп оголосив про підвищення мита для китайських товарів до 125%.
«Сподіваюся, у недалекому майбутньому Китай усвідомлює, що часи, коли можна було безкарно оббирати США та інші країни, більше не повернуться», – написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.
Напередодні, 8 квітня, глава Білого дому збільшив розмір мита для Китаю загалом до 104%. У відповідь Пекін підвищив тарифи на американські товари до 84%.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Китай опиняється в опозиції до решти світу, тоді як Вашингтон зменшує мита для своїх союзників і водночас підвищує їх для Пекіна.
Трамп прокоментував відносини з Китаєм. На його думку, Пекін зацікавлений у підписанні торговельної угоди зі США, однак поки не знає, як до цього підійти.
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