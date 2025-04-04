Мита Трампа: як вдарять по Україні? Думки політиків і експертів

Україна не відчує суттєвого економічного впливу після запровадження мит, вважають експерти

Наклавши мита на товари для більшості країн світу, Дональд Трамп ризикує розпочати глобальну торгівельну війну, вважають експерти. Україна також потрапила під ці обмеження і отримала мито у 10% на свої товари, які могли бути імпортовані США.

Однак, заспокоюють фахівці, нові тарифи майже не позначаться на економіці України, хоча їх відчують українські експортери. Які саме українські товари підпадатимуть під нові мита США і чи відчують це українці? «Радіо Свобода» зібрало інформацію про це.

«Складно, але не критично» – так прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко нові мита США. За її словами, Україна експортує до Америки понад 600 різних товарів на понад мільйон доларів.

«Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили у США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі – на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту – 0%», – зазначила Свириденко.

Юлія Свириденко фото: radiosvoboda.org

Вона також додала, що саме така ситуація дає Україні шанс домовитися про кращі умови, оскільки найбільше постраждають малі виробники.

Чи варто хвилюватися українським споживачам?

Україна не відчує суттєвого економічного впливу після запровадження мит, оскільки обсяги постачання українських товарів до США є порівняно невеликими, зазначив у коментарі «Радіо Свобода» перший віцепрезидент торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За його словами, нині Україна експортує в інші країни здебільшого агропромислову продукцію, у виробництві якої США є одним із найбільших гравців. Відтак, Сполучені Штати для України не є «першорядними» торгівельними партнерами.

«Українському споживачу не варто хвилюватися. Безпосередньо на життя «маленького українця», як любив казати наш третій президент, «війна тарифів» Трампа не вплине. Що Україна продає США? Агропромислову продукцію не продає, там її нема. А якщо є, то це поодинокі випадки, як, скажімо, пиво «Оболонь» чи цукерки «Рошен». Другий момент: продавали до цього продукцію металургії. Наш «Інтерпайп», який є одним із крупних виробників трубної продукції, поставляв до США не дуже великі, але як для українських виробників, непогані обсяги. Тобто це більше специфічна продукція, яка по великому рахунку не вплине на простого українця. За винятком, звичайно, тих робітників, які працюють на підприємствах «Інтерпайпу», – зазначив Непран.

Україна також потрапила під ці обмеження і отримала 10% мито фото: The White House

Експерт прогнозує найближчим часом «хаос» та встановлення «нових правил гри у світовій економіці», однак обвалу світової фінансової системи не очікує.

Хто постраждає найбільше?

Водночас голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський вважає, що якщо глобальні мита сприятимуть рецесії в світовій економіці (спаду економічної активності), то Україна також відчує цю кризу.

«Якщо всім буде погано, зрозуміло, що буде погано й Україні», – констатував експерт.

Ігор Бураковський фото: radiosvoboda.org

Водночас Бураковський погоджується, що впровадження 10% мит не буде критичним для української економіки.

«Постраждають перш за все ті, хто сьогодні зорієнтований на ринок Сполучених Штатів. Це, зокрема, металургія. Для цих підприємств буде дійсно проблема, тому що на сьогодні будь-які зовнішні ринки, зокрема, американський – це спосіб підтримати своє власне існування, зважаючи на те, що на українському ринку сьогодні дуже складно щось продати. Ми маємо економіку, яка вся у військових проблемах. Це буде неприємно, бо зараз для українських експортерів немає великих і маленьких ринків, всі ринки важливі», – зазначив експерт.

Експорт металургії – подвійні загрози?

На думку голови асоціації гірничо-металургійного сектору України Олександра Каленкова, немає жодного логічного пояснення введенню США 10% мита, адже для України вже діють антидемпінгові та 25% мита на сталь і алюміній.

«Вони (країни, з якими США мають торговельний дефіцит – ред.) забрали у нас стільки нашого багатства. Ми не допустимо цього», – сказав лідер Сполучених Штатів фото: AP

За словами експерта, введення 10%-го мита вплине насамперед на поставки чавуну, який раніше не підпадав під тарифи США.

«Ми і так працюємо на межі рентабельності, а тепер ще втратимо сотню мільйонів доларів у валютній виручці. Мені важко сказати, чим аргументований цей крок. Україна одна з небагатьох країн, яка дає Сполученим Штатам якраз заробити більше на нашій торгівлі», – каже Каленков.

«Я хочу, щоб всі розуміли контекст, в якому існує торгівля гірничо-металургійною продукцією між Україною і США. У нас зі США позитивне сальдо на користь США. Тобто вони завозять продукції більше, ніж ми експортуємо своєї. Тому не можна сказати, що ми якось зловживаємо нашими відносинами. Це якраз те, про що говорив Трамп, коли говорив про всі країни», – зазначив Каленков у коментарі «Радіо Свобода».

Однак, зауважує Каленков, ще більш серйозний вплив на українських виробників матиме те, що продукція, яка раніше постачалася в США, тепер буде переорієнтована на інші ринки.

«Мабуть, якийсь відсоток компаній залишиться і буде платитися ці мита, хтось піде на інші ринки. І тут ми втратимо набагато більше, тому що інші країни, які також поставляли свою металопродукцію з високою доданою вартістю на ринки США, зараз підуть на інші ринки – ЄС, Північну Африку – на яких ми конкуруємо. І оце буде головна проблема для українського експорту металопродукцій. Тут втрати будуть набагато більші», – констатує експерт.

Вікно можливостей?

Натомість депутат Верховної Ради від партії «Голос» Ярослав Железняк вважає, що масштабні тарифи Дональда Трампа для України, навпаки, відкриють вікно можливостей.

Він також зазначає, що мита «не сильно» позначаться на економіці України та її експортерах.

«Не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10%, це ж не 54% як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок», – зазначив Железняк.

Ярослав Железняк фото: Ярослав Железняк/Facebook

Запровадження мит вдарить по Україні політично?

Ймовірність тарифної війни зростає, і політично це грає не на користь України, зазначив в ефірі Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України у США в 2015-2019 роках Валерій Чалий.

«Політичні наслідки будуть для нас, скоріше за все, в гіршому напрямі, тому що ключове для нас зараз – це підтримка США і трансатлантична єдність, підтримка Євросоюзу. Відповідно, якщо навіть фокус уваги буде переведений на проблеми в торгівлі, тоді увага з російської війни проти України і безпеки в Європі зменшиться. І ще один момент, я сподіваюся, що це не торкнеться ринків озброєння. Тобто все-таки США зацікавлені в торгівлі озброєнням з Європою. І я сподіваюся на мудрість європейців, що вони не стануть це використовувати для того, щоб зараз таким чином відповісти, бо ми зацікавлені, щоб європейці купували зброю в США і надавали її нам», – сказав Чалий.

Валерій Чалий фото: radiosvoboda.org

Водночас, наголосив Чалий, важливо, що мита не торкнуться експорту українських послуг до США.

«Знаєте, що у нас найважливіше? Експорт до США ІТ-послуг. І США, які мають їхній профіцит в багатьох країнах, не торкалися послуг. Це можливо несправедливо для світу, я вам скажу, але для України в даному випадку це виграшно», – зазначив він.

Удар по економіках партнерів нашкодить Україні?

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїх соцмережах застеріг, що такі дії з боку американської влади істотно битимуть по економіках партнерів України.

Данило Гетманцев фото: radiosvoboda.org

Щодо української економіки, то, певен він, ситуація не настільки загрозлива.

«Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам. Згадайте минулорічні питання блокування експорту аграрки при набагато більш сприятливій глобальній ринковій конʼюнктурі», – зазначає Гетманцев.

«Трампономіка»: замість припинення вогню торгівельна війна?

2 квітня – день, коли найбільша економіка світу оголосила торгівельну війну майже всім іншим країнам, вважає український політолог Володимир Фесенко. У своєму Facebook він назвав цю подію безпрецедентною.

«Колись був термін «рейганоміка», який характеризував економічну політику США часів президентства Рональда Рейгана в 1980-ті роки. Ця політика базувалася на зниженні податків і зменшенні ролі держави в економічній політиці. Зараз мабуть прийшов час «Трампономіки» – економічної моделі Трампа, яка будується на високих торгівельних тарифах. Перші прояви «Трамп-політики» ми вже побачили. Це скоріше руйнація того, що було (і в зовнішній, і у внутрішній політиці США), ніж створення чогось нового. Дехто навіть називає Трампа генератором глобального хаосу. Щось подібне зараз може бути і в світовій економіці. Трамп потужно долучився до руйнування світового порядку в міжнародних відносинах, зараз черга дійшла до руйнації системи міжнародної торгівлі. Багато хто чекав 20 квітня, Великодня, як дати припинення російсько-української війни. Замість цього дочекалися 2 квітня і початку глобальної торгівельної війни», – пише Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко фото: radiosvoboda.org

Як Трамп прокоментував запровадження тарифів?

резидент США Дональд Трамп ввів нові тарифні обмеження на постачання товарів з більшості країн до американського ринку. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Такою вона буде для Великої Британії, Бразилії, Австралії, Туреччини, України та багатьох інших країн.

Для країн Євросоюзу вона становитиме 20%, для Китаю – 34%, для Південної Кореї – 25%, для Японії – 24%, для Індії – 26%.

Рекордними є ставки для Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%).

У таблиці, яку показав Трамп, вказано, що мита на американські товари у Камбоджі становлять 97%, і це є найвищим показником у списку торговельних партнерів США. У ЄС ця ставка сягає, за даними США, 39%, у Китаї – 67%, у Японії – 46%.

Трамп сказав, що США більше не можуть дозволити собі утримувати торговельний дефіцит з іншими країнами, бо, мовляв, надто довго їх субсидували.

У повідомленні на платформі Truth Social президент США заявив, що запроваджені тарифи вже приносять ефект.

THE OPERATION IS OVER! THE PATIENT LIVED, AND IS HEALING. THE PROGNOSIS IS THAT THE PATIENT WILL BE FAR STRONGER, BIGGER, BETTER, AND MORE RESILIENT THAN EVER BEFORE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!



Donald Trump Truth Social 4/03/25 08:33 AM — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 3, 2025

«Операцію завершено! Хворий живий та одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим та стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою!!!» – написав Трамп.

Ярослава Трегубова