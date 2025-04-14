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Хіміки закликали Укрзалізницю не підвищувати тарифи: клієнти перейдуть на автотранспорт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Хіміки закликали Укрзалізницю не підвищувати тарифи: клієнти перейдуть на автотранспорт
«Якщо пасажирські перевезення збиткові, то може там варто переглянути тарифи?»
фото: glavcom.ua

Якщо Укрзалізниця продовжить підвищувати тарифи на вантажі, вона втратить клієнтів – хіміки

Укрзалізниця навіть не намагається надати економічне обгрунтування своїх тарифів, і не працює над покращенням послуг – компанія просто користується своїм монопольним становищем. Але за такого підходу компанія ризикує втратити клієнтів, які почнуть переходити на альтернативні види перевезень, зокрема автотранспорт. Про це заявив віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко, коментуючи ініціативу УЗ підвищити на 37% тариф на вантажні перевезення.

«Підвищення тарифів є недоцільним. Ми не бачимо економічних підстав для підвищення тарифів. Укрзалізниця – це природний монополіст, і якщо природний монополіст підвищує ціни, він повинен сказати, чому він це робить. У компанії не використані капітальні вкладення, інвестиції. Тобто, вони не розвиваються, а просто збирають гроші з вантажовідправників», – каже Гольченко.

Він також підкреслив, що наразі компанія має інші шляхи для забезпечення фінансової стабільності, і вони не несуть для УЗ ризик втратити клієнтів – на відміну від тарифної політики у сфері вантажовідправлень.

«Якщо пасажирські перевезення збиткові, то може там варто переглянути тарифи? Можливо, варто переглянути внутрішні витрати. Необов’язково підвищувати тарифи там, де є платоспроможний клієнт, бо він же платоспроможний до певної міри. А потім він перейде на автотранспорт. Зерновики вже про це попередили. Тому ми кажемо: немає доцільності у підвищенні тарифів», – резюмував Гольченко.

Як відомо, Укрзалізниця пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіталл Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

Нагадаємо, днями Кабмін спростив процедури, і тепер Укрзалізниця зможе нарешті продавати металобрухт та щебінь, які більше року накопичувалися на складах. За оцінками, це дасть їй додатково 2 млрд грн.

Теги: перевезення бізнес Укрзалізниця інвестиції тарифи

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