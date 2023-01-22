Четверте судно з пшеницею для Ефіопії вийшло з українського порту (фото)

Із порту Чорноморська вийшло судно з пшеницею для Ефіопії

Ефіопія отримає ще 30 тис тонн украінськоі пшениці

З порту Чорноморська «зерновим коридором» вийшло чергове судно з 30 тисячами тонн української пшениці для жителів Ефіопії. Про це Міністерство інфраструктури повідомляє у Телеграмі.

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.«Балкер Amira Hana доставить до порту Джибуті 30 тис. тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, жителі якої потерпають від голоду», – ідеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури зазначили, що це вже четверте судно, що вийшло з порту Чорноморськ в рамках програми Grain From Ukraine.

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фото: Мініфраструктури

Нагадаємо, вчора турецькій протоці Босфор біля Стамбулу сіло на мілину вантажне судно, що виплило з України, турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції. Згодом рух протокою було частково відновлено.