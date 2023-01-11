Кораблі із зерном застрягли в українських портах: названо причину

За час роботи «зернового коридору» з одеських портів експортовано майже 17 млн тонн зерна та агропродукції

9-10 січня жодне судно із зерном не вийшло з українських портів

10 січня через несприятливі погодні умови жодне судно не покинуло українські порти в рамках чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Спільний координаційний центр.

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Зазначається, що через сильний вітер і великі хвилі команда спільної інспекції не змогла піднятися на борт суден для проведення перевірок.

9 січня суховантажі теж не змогли вийти з українських портів через погану погоду.

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До портів України прямують п'ять суховантажів, які у вівторок пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що було подано 76 заявок на участь в ініціативі.

«Станом на 10 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 16,945 млн тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 264 суховантажних суден: 631 на прибуття в українські порти і 633 – на вихід з них», – резюмували у СКЦ.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно.

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Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.