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Зерновий коридор: Високий суд Англії заарештував термінал в Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зерновий коридор: Високий суд Англії заарештував термінал в Одесі
Після того, як GNT Group передасть контроль над активами в Одеському порту відповідальним операторам, зерновий коридор буде відновлено
фото ілюстративне

Розслідування довело, що GNT Group ліквідувала все зерно, передане у заставу, без узгодження з кредиторами

Високий суд Англії арештував активи власників компаній GNT Group та Olimpex Coupe International на суму $118 млн, які крім іншого володіють зерновим терміналом у Одесі. Про це повідомила пресслужба  ACP.

Зазначається, що таким чином суд задовольнив позов від кредиторів GNT Group – американських інвестиційних компаній Innovatus Capital Partners (Innovatus) та Argentem Creek Partners (ACP).

Розслідування довело, що GNT Group ліквідувала все зерно, передане у заставу, без узгодження з кредиторами.

Кредитори вже висловили свою позицію щодо продовження «зернового коридору»: «Після того, як GNT Group передасть контроль над активами в Одеському порту відповідальним операторам, ми не бачимо суттєвих перешкод у роботі зернового коридору. Ми готові й надалі співпрацювати з українською державою та інвестувати в Україну», – заявили в ACP.

Нагадаємо, раніше британська страхова компанія Lloyd's Ascot заявила, що припиняє страхування суден, що йдуть зерновим коридором з України.

Як повідомлялося, 2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у зерновій угоді, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря. У міноборони РФ заявили, що вони «отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій». Водночас російський диктатор Володимир Путін пригрозив – Росія вийде з угоди у разі порушення цих гарантій.

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Теги: росія Міноборони путін Міноборони РФ зерно Порту страхування диктатор Велика Британія Одеса

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