60% українців залишаться без пенсій. Кому не варто чекати на забезпечення від держави

Уже через 30 років без пенсії залишаться 60% українців

Накопичувальна пенсійна система може запрацювати вже у 2023-2024 роках

У зв’язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій. Про це йдеться у звіті «Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість» на сайті Міжнародної організації праці.

«Зараз тільки 36 відсотків населення працездатного віку від 15 до 64 років в Україні платять внески в державну пенсійну систему. Коли охоплення населення перебуває на такому низькому рівні, застосування суворого принципу сплати внесків з точки зору придатності означає, що зрештою понад 60 відсотків людей похилого віку не отримуватимуть пенсію, пов’язану зі сплатою внесків», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що основними причинами низького рівня охоплення є: відносно низька участь населення в робочій силі та високе безробіття (зокрема для молоді та жінок), відсутність реєстрації через неформальність і заниження заробітної плати.

Нагадаємо, зараз люди, які працюють «скидаються» грошима, а держава їх виплачує у вигляді пенсії пенсіонерам. Сплачуючи соціальні внески, працюючі люди набувають страховий стаж, який впливає на розмір їхньої майбутньої пенсії, але у свою власність нічого не отримують.

Якщо Верховна Рада проголосує відповідний закон у 2021 році, то накопичувальна пенсійна система може запрацювати вже у 2023−2024 роках.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію. Така ситуація буде можлива, якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми.

До слова, в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.



