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    Кому на 15 тисяч, а кому на 200 гривень: як зросли пенсії

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    Різниця у нарахуваннях відчутна - Кому на 15 тисяч, а кому на 200 гривень: як зросли пенсії
    Різниця у нарахуваннях відчутна

    В Україні підвищили пенсії: кому скільки додали

    Середня пенсія в Україні з початку року (в результаті індексації і підвищення прожиткового мінімуму) виросла на 200 грн: з 3,5 до 3,7 тисяч гривень. У той же час пенсія суддів за цей час збільшилася на 15,3 тисячі гривень і нині становить 83,2 тисячі гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

    Причина такої разючої різниці в доплатах в тому, що пенсію суддям нараховують за особливими правилами.

    Так, пенсіонерам в Україні виплати нараховуються з урахуванням середньої зарплати за три минулі роки, яку множать на стаж в роках, ще на 1% і на співвідношення зарплата претендента на пенсію / середня зарплата.

    Разом з тим для суддів, які йдуть на заслужений відпочинок, діє інший принцип: маючи достатній стаж, вони отримують 80% своєї зарплати.

    Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії в липні збільшився до 3,7 тис. грн.

    У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн.

    Також Кабінет Міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових, однак ці гроші виплатять у серпні.

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    Теги: зарплата відпочинок пенсія стаж
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    Кому на 15 тисяч, а кому на 200 гривень: як зросли пенсії